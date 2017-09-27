Nusaybin'de minibüsün çarptığı ilkokul öğrencisi öldü

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde okula giderken geri manevra yapan minibüsün çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, okula gitmek için evden çıkan Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıfta öğrenim gören Ömer Kurkmaz'a (9), Kışla Mahallesi Lozan Caddesi mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 47 M 0289 plakalı minibüs geri manevra yaparken çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Kurkmaz'ın cenazesi, minibüsün sürücüsü tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine götürüldü.
Sürücünün gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Nusaybin Devlet Hastanesine gelerek, kazayla ilgili bilgi aldı, aileye başsağlığı diledi.