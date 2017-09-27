Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları iddiasıyla, farklı meslek gruplarından 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Gözaltına alınan 8 kişinin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital malzemeye de incelenmek üzere el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.