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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

27 Eylül 2017 Çarşamba, 12:56

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları iddiasıyla, farklı meslek gruplarından 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan 8 kişinin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital malzemeye de incelenmek üzere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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