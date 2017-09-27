Kayseri'de şehitler için anıt durak

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne yönelik terör saldırısının düzenlendiği ve 15 askerin şehit edildiği yere anıt durak yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından saldırıda şehit olan 15 asker için yapılacak anıt durağın inşaatına gelecek hafta başlanacak.

Şehitleri temsil eden 15 taş bloktan oluşacak anıttaki her bir taşa şehitlerin isimleri, doğum tarihleri ve doğum yerleri yazılacak. Taş bloklar arasında kalan bölümlere özel aydınlatma aparatları yerleştirilecek. Tüm anıt taşlarını kapsayan ve durak alanına saçak oluşturan son taşta ise terör saldırısının nasıl yapıldığının anlatıldığı bir metin bulunacak. Oturma yerleri ise şehitlerin anısına saygı nedeniyle durak önünde değil, yanında yer alacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, projenin, saldırının gerçekleştiği Talas Bulvarı üzerindeki Erciyes Üniversitesi durağının yerinde uygulanacağını belirterek, 17 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısı sonucu şehit olan 15 askerin anısının anıt durakla yaşatılacağını ifade etti.