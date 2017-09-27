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GÜNCELLEME - Genzine mazot kaçan kişi öldü

27 Eylül 2017 Çarşamba, 14:37

ADANA (AA) - Adana'da bir kişi, hortumla çekmeye çalıştığı mazotun genzine kaçması nedeniyle tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Pozaray Dönmez (45), 14 Eylül'de Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde yakıtı biten aracına evindeki tankta bulunan mazottan koymak istedi.

Tanktan hortumla çekmeye çalıştığı mazotun genzine kaçması sonucu fenalaşan Dönmez, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 13 kalan Dönmez, hayatını kaybetti. Dönmez'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

- " 4 çocuğu yetim kaldı"

Acılı kardeş Seval Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez Çukurova ilçesindeki Şambayat Mahallesi'nde oturan ağabeyinin Aladağ ilçesinde bulanan eşi ve çocuklarını almak için aracına bindiğini ancak yakıtı bitmesi nedeniyle hareket edemediğini söyledi.

Ağabeyinin aracına evdeki tanktan mazot koymak istediğini anlatan Dönmez. "Hortomla mazotu çektiği sırada yakıt genzine kaçmış. Öksürerek evin içine girip yere yığılan ağabeyimi yeğenim Esma yerde bulup ambulans çağırmış. Hastanede tedavi altındayken ağabeyimin bilinci açıktı. Doktorlar, durumunun ciddi olduğunu söylediler. Kurtarılamadı. İnşaatlardan kamyonla moloz taşımacılığı yaparak ailesini geçindiren ağabeyimin 4 çocuğu yetim kaldı." diye konuştu.

Pozaray Dönmez'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Aladağ ilçesindeki Posyağbasan Mahallesi'ne götürüldü.


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