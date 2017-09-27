Çankırı'da 80 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ve Kurşunlu ilçelerinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 80 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ilgaz ilçesindeki uygulama sırasında bir minibüste arama yapıldı. Aramada, araçta, aralarında kadın ve çocuklar da bulunan 47 kaçak olduğu belirlendi.

Kurşunlu ilçesinde ise D-100 karayolu kenarında jandarma ekiplerince 29, polis tarafından da 4 kaçak yakalandı.

Ağrı'dan İstanbul'a gitmek istedikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili araç şoförü M.K. gözaltına alındı.