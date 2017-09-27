Şehit öğretmen Yalçın'ın hatırasını yaşatmaya geldiler

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BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı okulda kurduğu müzik sınıfı, İzmir'den gelen dernek üyelerinin getirdiği enstrümanlarla yeniden düzenlendi.

Şehit öğretmen Yalçın'ın, maaşıyla ilk görev yaptığı okula kurduğu müzik sınıfı, İzmir Müzisyenler ve Yaşam Haklarını Destekleme dernekleri üyeleri tarafından yeniden dizayn edildi.

Dernek üyeleri, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki müzik sınıfında kullanılmak üzere 12 bağlama, 6 gitar ve 2 kemanın yanı sıra piyano, bateri, bendir, darbuka, ney gibi enstrümanlar getirdi.

Sınıfın açılışı, dernek üyelerinin Türkçe ve Kürtçe verdiği konserle gerçekleştirildi.

İzmir Müzisyenler Derneği Başkanı Oktay Çaparoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kozluk'a kardeşlik köprüsü kurmak amacıyla geldiklerini söyledi.

Çaparoğlu, "İzmir'den Batman'a Aybüke öğretmenimizin anısını yaşatmak, çocuklarının yüreklerinde, ezgilerinde, türkülerinde, şarkılarında onun özlem ve hayallerini gerçekleştirmek üzere geldik." ifadesini kullandı.

Teröre karşı birlikte hareket edilmesinin önemine değinen Çaparoğlu, "Amacımız, bu yaşanan olayların ülkemizde ırkçı ve ayrımcı bir temelde değerlendirilip, toplum arasında bir ayrışmaya, kutuplaşmaya yol açmasını engellemek. Bizler bu ülkenin vatandaşlarıyız ve bu süreci birlikte atlatmalıyız. Bu tarz acıları kin ve nefretle değil, sevgiyle birbirimize sarılarak atlatabileceğimize inanıyoruz. O yüzden buraya geldik." dedi.

Çaparoğlu, "Bizler aynı zamanda bu bölgedeki insanlarla doğrudan temas kurmak, onların duygu ve düşüncelerini, şu süreçte karşı karşıya kaldıkları zorlukları yerinde öğrenmek ve İzmir'e aktarmak üzere buraya geldik. Ne kadar temas ve etkileşim içerisinde olursak, bu tarz olaylara karşı çok daha güçlü bir farkındalık yaratabiliriz. Öğretmenimizin acısını paylaşıyoruz." diye konuştu.

Oktay Çaparoğlu, düzenledikleri kampanyaya, farklı illerdeki dernek üyeleri ve gönüllülerinin de destek verdiğini belirtti.

Yaşam Haklarını Destekleme Derneği Başkanı Birgül Çakıcı ise Kozluk'ta olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kampanyanın daha da büyümesini arzu ettiklerini anlatan Çakıcı, "Kampanyanın bütün ülkeye yayılması adına bir adım attığımız için çok çok mutluyuz. Dilerim bu çalışma çocuklara ışık olur." dedi.

- "Bıraktığı bayrağı teslim aldım"

Okula atanan müzik öğretmeni Merve Sırlan ise şehit öğretmenden devraldığı bayrağı taşıyacağını söyledi.

Sırlan, "Onun bıraktığı bayrağı teslim adım. İmkanlarımız da var, artık güzel şeyler yapacağız. Bursa'dan geldim, burası ilk atama yerim. Gelip burayı görmelerini öncelikle tavsiye ederim. Kimse ön yargılı olmasın. Burası çok güzel bir yer, öğrenciler çok güzel." ifadelerini kullandı.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, Okul Müdürü Mahmut Işık, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran'da, PKK'lı teröristler tarafından Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik düzenlenen saldırı sonucu, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın şehit olmuştu.



