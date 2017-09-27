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Hatay'da hurdalıkta patlama

27 Eylül 2017 Çarşamba, 16:27
Hatay'da hurdalıkta patlama

HATAY (AA) - Hatay'da bir hurdalıkta meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Kırıkhan-Reyhanlı yolundaki bir çırçır fabrikası yakınında bulunan hurdalıkta, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada, hurdacıda çalışan Ömer Çabuk, Yüksel Gökay ve Suriye uyruklu Enes Helak ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulansla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri Süleyman Tatar ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Bu arada alevlerin çırçır fabrikasına sıçrama olasılığına karşın ambarlarda bulunan pamuk balyaları boşaltıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

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