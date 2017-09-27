Bursa'da FETÖ/PDY davası

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BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve bazı iş adamlarının da yer aldığı 28'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada, 2 tutuklu sanık serbest bırakıldı.

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın bugünkü duruşmasına 27 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanıklardan eski valilerden Harput, ameliyat olduğu için duruşmada bulunmadı. 3 gün süren duruşmanın son gününde tutuklu sanıklar tahliye taleplerini iletmeye devam etti.

- "FETÖ'nün toplantılarına katıldım"

Tahliye talebinde bulunan tutuksuz sanık iş adamı Emin A, 17-25 Aralık'a kadar devlet tarafından "cemaat" diye bilinen yapının toplantılarına katıldığını belirterek, "Orhangazi Üniversitesine 200 bin lira bağışta bulundum. Evimin yakınında olduğu için ve bu yapının eğitimi çok iyi olduğu için kızım onların okuluna gitti. Eyüp K, Zeki T. ve Celal E. cemaatin çok güçlü isimleridir. Eyüp K'yı Kırgızistan Meclisi'nden tanıyorum. FETÖ'yle bağı çok iyidir. 17-25 Aralık sonrası Eyüp K'yı görmedim." diye konuştu.

Diğer tutuksuz sanık Feridun K. da FETÖ'ye yaptığı bağışlarla ilgili itirafta bulunarak, "Uludağ Vakfına 300 bin lira bağışta bulundum. Bağışı Bursamızın eğitimi ve Bursa'ya üniversite kazandırmak için yaptım. Fetullah Gülen ile telefon görüşmesi yapmadım. Cansun S. ve Ömer K. ile Amerika'ya gittim. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen sohbet etti." ifadelerini kullandı.

- FETÖ elebaşı Gülen'i ziyaret etti

Diğer tutuksuz sanık iş adamı Hilmi G. ise FETÖ elebaşı Gülen'i ziyaret ettiklerini anlatarak, "17-25 Aralık öncesi 5 arkadaş ile Fetullah Gülen'i randevu alarak ziyaret ettik. 5 gün boyunca kamp yaptık. Feridun K. ile Amerika'ya gitmedim." dedi.

Üç gün süren duruşmanın ardından tutuksuz sanıkların avukatları, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında adli kontrol hükümlerinin kaldırılmamasını, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından, tutuksuz sanıkların adli kontrol hükümleri arasında bulunan imza tedbirlerinin kaldırılmasına, ayrıca tutuklu sanıklardan Sayit Usul ve Mehmet Benli'nin yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.