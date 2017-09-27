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Eski Milletvekili Karagözlü'nün vefatı

27 Eylül 2017 Çarşamba, 18:36

MANİSA (AA) - 16. dönem Manisa Milletvekili Salih Zeki Karagözlü son yolculuğuna uğurlandı.

Dün İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tedavi gördüğü hastenede hayatını kaybeden Karagözlü için Manisa'nın Turgutlu ilçesi Pazar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Mazlum Nurlu, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç, eski Manisa Milletvekilleri Hasan Ören ve Ahmet Orhan katıldı.

Karagözlü'nün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Turgutlu'da 1929'da doğan Karagözlü, muhtarlık yaptı, ziraat ve çiftçilikle uğraştı. 16. Dönem Manisa Milletvekili seçilen Karagözlü, iki çocuk babasıydı.

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