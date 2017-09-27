ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

27 Eylül 2017 Çarşamba, 19:37
Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vehbi Bakkal (55) yönetimindeki 24 AS 880 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum Karayolu'nun Üzümlü ilçesi Altıntepe mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan sürücü Bakkal, eşi Meryem (51) ve kızı Emine (23), vatandaşlar ve sağlık ekiplerince çıkartıldı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum Karayolu'nda ulaşım yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı.

İLGİLİ HABERLER
Erzincan'daki darbe girişimi davası
YEREL

ERZİNCAN'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

Erzincan'da cenaze dönüşü trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

ERZİNCAN'DA CENAZE DÖNÜŞÜ TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

Erzincan'daki darbe girişimi davası
YEREL

ERZİNCAN'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI