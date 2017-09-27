Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vehbi Bakkal (55) yönetimindeki 24 AS 880 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum Karayolu'nun Üzümlü ilçesi Altıntepe mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan sürücü Bakkal, eşi Meryem (51) ve kızı Emine (23), vatandaşlar ve sağlık ekiplerince çıkartıldı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum Karayolu'nda ulaşım yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı.