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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

27 Eylül 2017 Çarşamba, 20:01

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kefken'den Kandıra istikametine giden R.K'nin kullandığı 41 N 0411 plakalı hafriyat kamyonu, Kerpe Kavşağında karşı yönden gelen Mehmet Gebeş (62) idaresindeki 41 N 1261 plakalaı otomobille çarpıştı.

Kamyonun altına giren araçta sıkışan Gebeş, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ağır yaralanan Gebeş ile yanındaki Funda Y, sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Gebeş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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