Rize'deki şiddetli yağış

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RİZE (AA) - Rize'de sağanağın yol açtığı heyelanda toprak dolan evdeki kadın öldü, annesi yaralandı.

Çayeli ilçesinin Kaptanpaşa köyüne bağlı Gürpınar Mahallesi'nde heyelanın sürüklediği toprak birikintisi, Tolan ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap evin alt katının bir bölümüne doldu.

Evde bulunan Songül ve annesi Esma Tolan, toprak altında kaldı.

Vatandaşların yardımıyla anne ve kızı toprak altından çıkarılırken, Songül Tolan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı kurtarılan Esma Tolan'ın, yol kapalı olduğu için henüz hastaneye ulaştırılamadığı öğrenildi. Olay yerine helikopter istendiği ancak yoğun sis dolayısıyla uçuşun gerçekleştirilemediği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleri yardımıyla gerçekleştirdiği yol açma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin ulaşıma açtığı yollar, yeni heyelanlar dolayısıyla tekrar kapandı. Bu nedenle olayın yaşandığı bölgeye ulaşım sağlanamıyor.

Vali Erdoğan Bektaş, yol açma çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Esma Tolan'ın yakınları Bektaş'tan olay yerine ulaşmak için yardım istedi.

Bektaş, gerekli çalışmaların yapıldığı bilgisini aile üyeleriyle paylaştı.