Bursa'da kanyonda kaybolan 12 kişiyi jandarma kurtardı

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde bir kanyonda kaybolan 12 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Sansarak Mahallesi'ndeki Sansarak Kanyonu'na gezi düzenleyen İstanbul Çocuk Esirgeme Kurumunun personeli ve gruptaki kişiler, yollarını kaybedince durumu jandarmaya bildirdi.
AFAD ile koordineli yer tespiti yapan İznik İlçe Jandarma ekipleri, kaybolan 12 kişiye kısa süre sonra ulaştı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kontrolleri yapılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.