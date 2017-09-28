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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Manisa'da

28 Eylül 2017 Perşembe, 14:49

MANİSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TARİŞ Entegre Üzüm İşletmesinde çalışan işçilerle yemek yedi.

Kılıçdaroğlu, Alaşehir'de gerçekleştirilecek "Üzüm Mitingi"ne katılmak üzere geldiği ilçede, TARİŞ Entegre Üzüm İşletmesini ziyaret etti.

Burada yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, işletmenin yemekhanesine geçerek işçilerle birlikte yemek yedi, sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra partisince Alaşehir Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştirilen "Üzüm Çalıştayı"na katıldı.

Açılışta görüntü alınmasına izin verilen çalıştay, basına kapalı devam etti.

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