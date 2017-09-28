15 Temmuz şehidinin adı okula verildi

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ŞANLIURFA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi İstanbul Bayrampaşa'daki Çevikkuvvet önünde FETÖ'cü bir asker tarafından vurularak şehit edilen Ümit Yolcu'nun ismi, memleketi Ceylanpınar ilçesinde yeni hizmete açılan bir okulda yaşatılacak.

Şehit Ümit Yolcu İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen düzenlenen törene, şehidin kardeşi Bahattin Yolcu'nun yanı sıra Kaymakam Ahmet Karatepe, Belediye Başkanı Menderes Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

Şehidin kardeşi Yolcu, burada yaptığı konuşmada, okula kardeşinin isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehitlerin ölümsüz olduğunu vurgulayan Yolcu, "Şehitler ölünce unutulmuyor ancak yaşayanlar tarafından önemsenmedi mi unutulur. Bu okula şehidimizin isim verildi. Eğer sizler şehidin ismini yaşatmak istiyorsanız her biriniz bir şehit Ümit Yolcu'sunuz. Bu okulda eğitim gören öğrenci kardeşlerim, okuyup iyi yerlere geldiğiniz zaman sizler şehidimiz Ümit Yolcu'ya görevinizi yapmışsınız demektir. Şehidimize sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Karatepe de ölümsüzlüğün şehitlere verilmiş bir ünvan olduğunu belirtti.

Şehidin isminin okul sayesinde sonsuza dek yaşatılacağını anlatan Karatepe, öğrencilere şehidin hatırasına sahip çıkmaları konusunda nasihatte bulundu.

Tören, konuşmaların ardından yapılan dua ile sona erdi.



