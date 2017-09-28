FETÖ/PDY'nin Kırklareli'ndeki "emniyet yapılanması" davası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet yapılanması" kapsamında şube müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 46 eski emniyet personelinin yargılandığı davada, 2 sanığın tahliyesine karar verildi.
Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, 41'i tutuklu 46 sanık ile avukatlar katıldı. Sanık yakınları, duruşma salonuna üst araması yapıldıktan sonra alındı.
Cumhuriyet Savcısı Uğur Uslu, ek mütalaasında, tutuklu sanıklardan Mustafa Onur ve etkin pişmanlık yasasından yararlanmak isteyen İbrahim Aymak'ın "tutukluluktan sağlanan fayda hasıl olduğu" gerekçesiyle tahliyesini talep etti.
Ara kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, Onur ve Aymak'ın tahliye edilmesine karar verdi.
Yeltepe, tutuklu 39 sanığın bu hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.
Tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleriyle ceza infaz kurumu ring aracına bindirildi.
Bazı sanık yakınları ise karara tepki göstererek duruşma salonu bahçesindeki polis barikatlarına tekme attı. Salonun bahçesini terk etmek istemeyen sanık yakınları polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.