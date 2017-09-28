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Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

28 Eylül 2017 Perşembe, 16:21

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençleri uyuşturucu tuzağına düşürmek isteyen kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Eğirmez Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır paketler halinde bir kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla Z.D. ve H.T'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kentte, uyuşturucu satıcılarına yönelik son iki haftadaki operasyonlarda gözaltına alınan 24 zanlının tutuklandığı belirtildi.

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