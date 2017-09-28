FETÖ sanıklarına hapis cezası

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 3 eski polis, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çeşitli sürelerle hapis cezalarına çarptırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu eski polis memuru Selahattin Kaçar ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Kaçar, savunmasında, ByLock kullanmadığını iddia ederek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Kaçar'a 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

- Eski komiser yardımcısına 6 yıl 10 ay 23 gün hapis cezası

Aynı mahkemedeki bir başka duruşmaya ise tutuklu eski komiser yardımcısı Özkan Ünal ve avukatı katıldı.

Sanık Ünal, savunmasında önceki beyanlarını tekrarladığını ve terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 10 ay 23 gün hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkemede görülen bir başka bir duruşmada da tutuklu eski polis memuru Yusuf Şen ile avukatı hazır bulundu.

Savunmasında, aleyhine olan hususları kabul etmediğini ifade eden Sanık Şen, işlemediği suçtan dolayı tutuklu bulunduğunu ileri sürdü.

FETÖ'yle bir bağlantısı olmadığını ve örgütün üyesi olmadığını öne süren Şen, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.