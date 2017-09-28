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Kastamonu'daki cinayet

28 Eylül 2017 Perşembe, 19:37

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, amcasını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Ortaburun köyünde, amcası Şaban Yalçınkaya'yı (57) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yılmaz Yalçınkaya (37), jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yalçınkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Ortaburun köyü Sık Mahallesi'nde, Yılmaz Yalçınkaya ile amcası Şaban Yalçınkaya kestane topladıkları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yeğen Yalçınkaya'nın tabancayla ateş ettiği Şaban Yalçınkaya olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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