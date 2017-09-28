CHP'nin "Üzüm Mitingi" (1)

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MANİSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünyada üzüm ihracatının yüzde 45-50'sini Türkiye'nin yaptığını belirterek, "İhracatçısının, aracısının, ithalatçısının, tüccarının, sanayicisinin, herkesin kazandığı ortamda bir üründe bir kişi kaybediyor o da üretici. Neden üretici alın terinin karşılığını almıyor?" dedi.

Partisinin Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "Üzüm Mitingi"nde konuşma yapan Kılıçdaroğlu, vatandaşların "hak, hukuk, adalet" sloganı atması üzerine Türkiye'ye hakkı, hukuku ve adaleti 80 milyon ile birlikte getireceklerini, insanca ve hakça bir düzen için çalıştıklarını, alın terinin karşılığını vermeyi boyun borcu bildiklerini belirtti.

Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak demokrasiyi, kadın erkek eşitliğini getireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, birleşerek adaleti, hakkı, hukuku sağlayacaklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Alaşehir'in "üzümün başkenti" olduğunu dile getirerek, "Üzümde önemli bir ülkeyiz. Dünyanın en önemli ülkelerinden birisiyiz. 500 milyon dolara yakın üzümden gelir elde ederiz. Dünya üzüm ihracatının yüzde 45-50'sini Türkiye sağlar. Herkesin kazandığı bir ortamda, ihracatçısının, aracısının, ithalatçısının, tüccarının, sanayicisinin, herkesin kazandığı ortamda, bir üründe bir kişi kaybediyor o da üretici. Neden üretici alın terinin karşılığını almıyor?" dedi.

Üzüm üreticisinin mağdur olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İster üzüm, ister fındık, ister pamuk ne üretiyorsan alınteri döküyorsan başımın üstünde yerin var, hakkını teslim etmek başımın borcu. 'Üzüm 4 liradır, 4 liradan alacağız' diyen hükümete sesleniyorum, diyorum ki 'Üzümün fiyatı 6 lirayken şeker gübresinin tonu 400 liraydı, şimdi şeker gübresinin tonu 600 liraya çıktı, fiyat 4 liraya indi. Böyle bir adaletsizliği kabul edecek misiniz? Böyle bir adaletsizliği insansanız vicdanınız kabul etmez. Mazotu yata veriyorsun 1,5 lira, çiftçiye veriyorsun 5 lira."

Kılıçdaroğlu, seçim dönemlerindeki "Ben bu ülkenin üretenine, çiftçisine mazotu 1,5 liradan vereceğim." sözünün arkasında olduğunu kaydetti.

- "Sözümün arkasındayım"

Seçim dönemlerindeki bir başka vaadinin de "asgari ücretin bin 500 liraya çıkarılması" olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, bugün tüm CHP'li belediyelerde asgari ücretin bin 500 lira olduğunu belirtti.

Ne söz verdiyse sözünün arkasında olduğunu, hesabı kitabı yapıp vatandaşa öyle söz verdiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net bin 500 lira olacak dedik, bütün belediyelerimiz net bin 500 lira yaptılar. Onlar hala yapamadılar, biz yaptık. Önümüzde seçimler olacak göreceksiniz, yeni rakamı açıklayacağım. Asgari ücrette de yeni rakamı açıklayacağım. Emeklilere sözüm vardı, iki bayramda birer ikramiye vereceğim diye. Aynı sözümün arkasındayım ben yine." dedi.

Marinaya 1,5 liraya, Manisalı çiftçiye mazotun 5 liraya verildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Buna da adalet diyeceksin. Batsın sizin adaletiniz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, hükümet politikalarıyla tütün, pamuk, üzüm üretiminin yok edildiğini iddia ederek, Türkiye'nin şimdi saman ithal ettiğini, ülkede tarımın çöktüğünü, üreten insanın cezalandırıldığını öne sürdü.

Çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapmak için çalışacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"126 ülkeden tarım ürünü ithal ediyoruz. Kahve, ananas dersiniz anlarım, mercimek, nohut, saman, canlı hayvan, et ithal edilir mi? Türkiye'de sanki toprak yok, Sudan'dan 780 bin dönüm arazi kiraladılar. Pamuk, kanola ekilecek, hayvancılık yapılacak, oradan Türkiye'ye gelecek, bizim çiftçiyle rekabet edecek. Bunun adaletle, vicdanla, ahlakla bağdaşır yönü var mı?"

Yüzölçüm olarak Konya'dan küçük Hollanda'nın Türkiye'nin 5 katı tarım ürünü ihracatı yaptığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Güneşimiz, denizimiz, ovamız, insanımız var niye üretemiyoruz. Namuslu siyasetçi yok da onun için, halkını düşünen siyasetçi yok da onun için, alınterine önem veren siyasetçi yok da onun için. Biz Ecevit'in geleneğinden geliyoruz, 'Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen' diyoruz." şeklinde konuştu.

(Sürecek)