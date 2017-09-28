GÜNCELLEME - Kocaeli'de göçmenleri taşıyan teknenin batması

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği yasa dışı geçişle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaeli, Sakarya, Düzce ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, S.B, E.A, D.S ve E.T, Kandıra Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



- Olay

Kocaeli Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin 22 Eylül'de batması sonucu 24 kişi hayatını kaybetmiş, 40 göçmen kurtarılmıştı.

Kurtarılan göçmenlerden hamile olan bir kadının da ölü doğum yaptığı belirtilmişti.

Göçmenlerin verdikleri bilgiler doğrultusunda teknedeki göçmen sayısının 78 olduğu, kayıp olarak değerlendirilen 14 düzensiz göçmeni arama faaliyetlerine helikopter konuşlu bir Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botlarıyla devam edildiği açıklanmıştı.