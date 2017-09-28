Aydın'da uyuşturucu operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla baba ve oğlu tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ziyaretli Mahallesi'nde bir adrese operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda Durmuş Ali Z. ve oğlu Raci Z. gözaltına alındı.
Adresteki aramada 11 kilo 810 gram kubar esrar, 12 kök kenevir, 1 kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 50 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 dinamit lokumu, 3 elektrikli fünye ve 100 gram barut ele geçirildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.