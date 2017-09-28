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Kocaeli'deki göçmenleri taşıyan teknenin batması

28 Eylül 2017 Perşembe, 22:20

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği yasa dışı geçişle ilgili soruşturma kapsamında aranan kişi Düzce'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan H.A'nın Düzce'de bulunduğu belirlendi.

H.A, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Düzce'de yapılan operasyonda gözaltına alındı.


- Olay

Kocaeli Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin 22 Eylül'de batması sonucu 24 kişi hayatını kaybetmiş, 40 göçmen kurtarılmıştı. Kurtarılan göçmenlerden hamile olan bir kadının da ölü doğum yaptığı belirtilmişti.

Göçmenlerin verdikleri bilgiler doğrultusunda teknedeki göçmen sayısının 78 olduğu, kayıp olarak değerlendirilen 14 düzensiz göçmeni arama faaliyetlerine helikopter konuşlu bir Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botlarıyla devam edildiği açıklanmıştı.

Yapılan opersyonda gözaltına alınan S.B, E.A, D.S ve E.T, Kandıra Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmiş, firari şüpheli H.A'yı yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

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