Cimin üzümü üreticiyi de tüketiciyi de üzdü

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişen ve kentin tescilli ürünlerinden olan Cimin üzümündeki rekolte düşüklüğü üreticiyi, fiyat yüksekliği ise tüketiciyi üzdü.

Kentin tescilli ürünlerinden olan ve Üzümlü ilçesinde yetişen Cimin üzümünün hasadına kısa süre önce başlandı. Sofralık üzüm çeşidi olan Cimin üzümü, bu yıl önceki yıllara göre daha az olan rekoltesiyle üreticilerinin beklentisini karşılamadı.

Bahar aylarında ilçede yağan dolu sonrası aşırı sıcak havalar nedeniyle geçen yıla oranla Cimin üzümünde büyük bir düşüş gösteren rekolte, fiyatları da yükseltti. Üzümün kilosu, 4 ila 7 liradan toptan satılıyor.

Yılda yaklaşık 6 bin ton üretilen Cimin üzümünün kasım ayının başına kadar süren hasadının bu yıl rekolte düşüklüğü sebebiyle ekim ayında tamamlanacağı tahmin ediliyor.

- "Hasadın erken biteceğini tahmin ediyorum"

Üzümlü Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Karakelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasadına başlanan Cimin üzümünde rekoltenin düşük, fiyatların ise yüksek olduğunu söyledi.

Cimin üzümünün özel bir üzüm olduğuna işaret eden Karakelle, şöyle devam etti:

"Üzümümüzün tadı, aroması çok farklı. O yüzden Türkiye'de tek denilebilecek nadir üzümler arasında. Bu üzümü, Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. Bu sene üzüm az olduğundan dolayı hasadın erken biteceğini tahmin ediyorum. Baharda etkili olan don ve daha sonra yaşanan sıcaklardan dolayı bu yıl rekolte çok düşük. İki aydır ilçemizde dereceler 38 ile 40 dereceye doğru sürekli çıkıyor. O yüzden ürün bu sene yok. Bu sene kalite de doludan, sıcaklardan dolayı düşük. Yalnız ürün az olduğu için fiyatlar yüksek. Cimin üzümünün kilosu şu an 4 ila 7 liradan satılıyor."

- Üreticiler, rekolte düşüklüğünden yakındı

Üreticilerden Nusrettin Karatepe, fiyatların yüksek olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade ederek "Şu anda yoğun şekilde Cimin üzümü hasadı yapıyoruz. İlçede ova dediğimiz kısımda üzüm biraz daha erken olduğundan dolayı hasat şu anda bitmek üzere. Bundan sonra üst kesimlerde hasat yapılacak." dedi.

Rekolte düşüklüğünden yakınan Karatepe, "Bu yıl kıt bir üretim var. Ürünün miktarını dolu ve sıcaklar etkiledi. Satışlarımız fiyatların yüksek olmasından dolayı üreticiyi memnun etti. 7 liraya kadar toptan satışımız var." değerlendirmesini yaptı.

Üretici Hüseyin Demirbaş ise üzümün bu yıl üreticilerin beklentilerini karşılamadığını belirterek şunları aktardı:

"Cimin üzümü hasadı başladı ama rekolte düşük. Hasat düşük olduğu için masraf çok, gelir az. Onun için bu sene üzüm beklentileri karşılamayacak. Rekolte az olduğu için geçen yıllara göre fiyatlar normalin üzerine çıktı. Bu da hem üreticiye hem tüketiciye yansıyor." diye konuştu.

- Cimin üzümü

Malatya ve Elazığ'ın ardından en çok üzüm üretilen Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki 8 bin 650 dekar üzüm bağında yılda yaklaşık 6 bin ton Cimin üzümü üretiliyor.

Kendine has eşsiz tadıyla sofralık olarak talep gören Cimin üzümü, şeker oranının düşük olması sebebiyle de özellikle diyabet hastalarınca tercih ediliyor.

Kentin tescilli ürünlerinden olan Cimin üzümü bazı Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.