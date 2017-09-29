Ağaçtan düşerken başına dal parçası saplandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ceviz ağacından düştüğü sırada başına dal parçası saplanan çiftçi hastaneye kaldırıldı.
Keramet Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hamit Ataç (68), kendisine ait bahçede ceviz toplamak için ağaca çıktı.
Dengesini kaybeden Ataç, ağaçtan düştüğü sırada başına dal parçası saplandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Ataç, ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi.
Ataç'ın başına saplanan dal parçasının operasyonla çıkarıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.