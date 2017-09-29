Yanan evdeki iki kadından biri öldürülmüş, diğeri yaralanmış bulundu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde yangın çıkan evdeki iki kadından biri bıçaklanarak öldürülmüş, diğeri yaralanmış bulundu.
Mevlana Mahallesi Çamlıbel Sokak'taki iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan aramada, Dursuniye Tunç bıçaklanarak öldürülmüş, Gülcihan Köçer de yaralanmış bulundu.
Köçer, 112 Acil Servis ekibince Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tunç'un cesedi, savcının incelemesinin ardından morga konuldu.
Polis ekipleri, görgü tanıklarının, bir kişinin evden hızlıca kaçtığını söylemesi üzerine, cinayetin ardından evi ateşe verdiği öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, Dursuniye Tunç'un imam nikahıyla yaşadığı Engin Köçer'in cezaevinde tutuklu bulunduğu, Gülcihan Köçer'in, Engin Köçer'in annesi olduğu öğrenildi.