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Tehlike yaratan bina mühürlendi

29 Eylül 2017 Cuma, 15:46
Tehlike yaratan bina mühürlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da zemininde çökme meydana gelen üç katlı bina, zabıta ekiplerince tahliye edilerek mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesi Bayraktepe Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinin zemininde çökme olduğunu fark eden ev sahipleri, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Apartmanda incelemelerde bulunan belediye görevlileri ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), çevre güvenliği alınmasının ardından binada bulunan vatandaşları tahliye etti.

Olay yerine gelerek daire sahiplerine bilgilendirme yapan Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, 18 daireli apartmanın zemininde meydana gelen çökme nedeniyle güvenlik amacıyla boşaltılmasına, doğalgaz ve elektrik hatlarının kesilmesine, ayrıca binanın mühürlenmesine savcılık tarafından karar verildiğini bildirdi.

Tahliye edilen apartmanın kapısına zabıta ekiplerince mühür vuruldu.

Apartman sakinlerinden Engin Tatarhan, evde misafirlerinin de bulunduğu esnada duvarlarda çökme meydana geldiğini dile getirerek, "Ev zemini bir anda ayaklarımızın altından kaydı, çökme yaşandı. Olay esnasında büyük korku yaşayarak panik halinde dışarıya kaçtık." dedi.

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