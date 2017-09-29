Siirt'teki FETÖ davası

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SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan 81'i tutuklu 320 eski askerin yargılandığı davada, tahliye edildikten sonra üst mahkemeye itiraz üzerine yeniden tutuklanan 7 eski askerden ikisi tahliye edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesince 8 Eylül'de görülen duruşmada tahliyelerine karar verilen 19 sanık ile ilgili savcının yaptığı itiraz üzerine Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 7 sanık hakkında verilen tutuklanma kararına istinaden, söz konusu 7 sanık yeniden gözaltına alındı. Ancak sanık avukatları bu karar ve uygulamaya itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Hasbi Atılmış ve Fatih Mehmet Ünsal hakkında daha önce verdiği tutuklamaya yönelik yakalama kararını kaldırdı.

Karar doğrultusunda, tutuklanan 7 sanıktan Hasbi Atılmış ve Fatih Mehmet Ünsal tekrar tahliye edildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.