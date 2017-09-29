Mardin'de su şebekesi patladı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir iş makinesinin kazara Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin içme suyunu karşılayan isale hattındaki boruya çarpması sonucu sonucu yollar ile bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Nusaybin-Midyat Karayolu'nun İpek Yolu Mahallesi mevkisinde, su isale hattında çalışma yapıldığı sırada özel firmaya ait iş makinesinin kepçesi kazara Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin içme suyunu karşılayan isale hattındaki boruya zarar verdi.

Çarpmanın etkisiyle su isale hattının patlaması sonucu ilk etapta yaklaşık 10 metre yükselen su nedeniyle Nusaybin-Midyat Karayolu bir süreliğine trafiğe kapanırken, birçok ev ve iş yerini de su bastı.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı MARSU Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle vana kapatılarak su kesildi.

İpek Yolu Mahallesi Muhtarı Şehabettin Akıncı, son bir yıl içerisinde Artuklu ve Kızıltepe'ye giden içme suyu hattında 3 kez patlama meydana geldiğini, mahallenin büyük zarar gördüğünü belirtti.

Büyük mağduriyet yaşadıklarını savunan Akıncı, yetkililerin önlem almasını istedi.



Vatandaşlardan Emrullah Keskin ise su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını, bahçesinin sular altında kaldığını kaydetti.

