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Çankırı merkezli FETÖ/PDY operasyonu

29 Eylül 2017 Cuma, 20:21

ÇANKIRI (AA) - Çankırı merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 kadın zanlı gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kadın yapılanmasına yönelik 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankırı merkezli 8 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 kadın gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramada bulunan bazı belge ve dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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