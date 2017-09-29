Ağrı'daki terör operasyonu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan'ın (27) babaevinde yas var.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesinde bulunan şehidin babaevine gelen Sinanpaşa Kaymakamı Kerem Türker ve askeri yetkililer, acı haberi iletti.
Şehadet haberini alan şehidin felçli annesi Hüsna, babası İsmail ve eşi Arzu Bağlan gözyaşı döktü.
Ayrıca, şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı.
Jandarma Uzman Çavuş Bağlan'ın Tokat'ta görev yaptığı ve geçici görevle Ağrı'ya gittiği belirtildi. Şehidin son olarak Kurban Bayramı'nda memleketine geldiği, eşi ve kızını babaevine bıraktıktan sonra görev bölgesine döndüğü öğrenildi.
Şehit uzman çavuşun naaşının Afyonkarahisar'a getirilerek bugün ikindi vakti Kırka beldesinde toprağa verilmesi bekleniyor.