Ağrı'daki terör operasyonu

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ADANA (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Bolat'ın (33) Adana'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehidin Kozan ilçesinde yaşayan annesi Ayşe (65) ve babası Nazmi Bolat'a (68) şehadet haberini Kozan Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Eroğlu ve diğer yetkililer iletti.

Haberi alan aile bireyleri gözyaşı döktü. Daha sonra ise şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı.

Anne Ayşe Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla en son 3-4 gün önce telefonda görüştüğünü söyledi.

Bolat, "Ne söyleyeyim, diğer şehit kuzularımıza ağlarken şimdi de bizim başımıza geldi. Bir ay önce oğluma düğün yaptık. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde buradan görev yerine uğurladık. Umudum yoktu kuzumun oradan geleceğine." dedi.

Baba Nazmi Bolat ise oğluyla son kez Kurban Bayramı'nda görüştüğünü dile getirerek, "Cenabı Allah'tan dileğim, terör belasını sona erdirmesi." diye konuştu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Bolat'ın 15 gün önce görev için Bolu'dan Ağrı'ya gittiği ve 38 günlük evli olduğu öğrenildi.

İki erkek, üç kız kardeşi bulunan şehidin ağabeyi Ramazan Bolat'ın da Osmaniye'de uzman çavuş olduğu belirtildi.

Şehidin naaşının, Velicanlı Mahallesi'nde bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.