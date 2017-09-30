"Kendi topraklarımızdan bir karış vermeyiz"

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BİTLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, "Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü yok. Ama kendi topraklarımızdan da bir karış toprak vermeyiz. Biz burada birlik ve beraberlik içindeyiz." dedi.

Demiröz, Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen, AK Parti 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, evliya ve alimlerin memleketi Hizan'ı çok sevdiğini söyledi.

Bazı ülkelerin ekonomik, siyasi ve farklı yönlerde Türkiye'ye karşı haince davarınışlarını bugün de yaptıklarına dikkati çeken Demiröz, "Hamdolsun şimdi ki Cumhurbaşkanımız dimdik duruyor, yerine göre 'hayır' diyebiliyor ve kendisini, ülkesini, dünyada mazlumların tek lideri olduğunu kabul ettiriyor. Böyle bir Cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için Allah'a binlerce kere şükürler ediyoruz." diye konuştu.

"Gel gör ki Türkiye'yi yalnızlığa mahkum etmek istiyorlar. Türkiye'nin dostları, kendi kültürleri, düşüncesi, inancı ile örtüşen ülkeler gözlerini Türkiye'ye dikmiş." ifadesini kullanan Demiröz, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ne söyleyeceğine ve ne emredeceğine, hangi istikameti gösterdiğine bakıyor. Onun için beraber olacağız. Birbirimize kenetleneceğiz. Dedikodu etmeyeceğiz. İnancımızı ve ruhumuzu her zaman diri tutacağız. Çünkü bizim gideceğimiz hiç bir yerimiz yok. Güneyimizideki olayları takip ediyorsunuz. Biz bir sürü uluslararası antlaşmalar yaptık. 'Ben kalktım referandum yaptım ve devlet kurdum' diye bir şey yok. Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü yok. Ama kendi topraklarımızdan da bir karış toprak vermeyiz. Biz burada birlik ve beraberilk içindeyiz. Kanımızı canımızı vermişiz."

Vedat Demiröz, partisinin 16. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını, bugüne kadar bir çok odakla mücadele ettiklerini vurguladı.

Bunun yanı sıra bir de FETÖ belasi ile karşı karşıya kaldıklarının altını çizen Demiröz, şu değerlendirmede bulundu:

"İçimize, en kılcal damarlarımıza kadar sızan bu örgüt, başkalarıyla el birliği ile ülkemizi perişan etmek, bölmek, parçalamak istiyor. Ama sizin ferasetiniz bu ülkenin insanları ona müsaade etmedi. Gene etmeyeceğiz. 250 şehit verdik, gerekirse 250 bin şehit daha versek bile bu ülkeye, bu Müslüman toprağına inançsız insanların ayaklarının basmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü özgürlüğümüz tek kaynağımız ve tek sahip çıkacağımız konudur. Aç, sussuz ve evsiz kalabiliriz ama hüriyetsiz kalamayız."











