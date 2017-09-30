Tekirdağ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik Tekirdağ merkezli 35 ili kapsayan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 85'e yükseldi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmanın deşifresine yönelik 4. dalga çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, örgütün bilinen haberleşme sistemleri yerine ankesörlü telefonla haberleştikleri belirlenen örgüt üyelerinin adresleri tespit edildi.
Tekirdağ merkezli 35 ilde adresleri tespit edilen aralarında muvazzaf, emekliye ayrılan, istifa eden, ihraç edilenlerin de bulundu subay, astsubay ve uzman çavuş 100 kişiden 85'i gözaltına alındı.
Aranan 15 kişinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.
Bu arada Tekirdağ, örgüt üyelerinin ankesörlü telefon haberleşmesini tespit edip operasyon gerçekleştiren ilk il olmuştu.