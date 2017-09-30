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Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

30 Eylül 2017 Cumartesi, 16:55

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ali Cerit idaresindeki 31 TP 804 plakalı otomobil, Elbistan-Nurhak karayolu Çöplük mevkisinde karşı yönden gelen Eyüp Eker'in kullandığı 01 ABB 28 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra Şeref Bozoğlu yönetimindeki 02 EB 265 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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