Erdoğan, açılış töreninde vatandaşlara hitap etti

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ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hükümete gelir gelmez başlattığımız savunma sanayisi seferberliğimizin meyvelerini yeni yeni alıyoruz. İnsansız hava aracından füzeye, tanktan topa, uçaktan uyduya, tüfekten tabancaya kadar olan ihtiyacımız ne varsa kimseye bağımlı olmadan üretmeyi hedefliyoruz. Çok ciddi mesafe katettik. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var ama şu halimizle bile terörle mücadelemizi kimseye muhtaç olmadan sürdürebilecek durumdayız." dedi.

Erdoğan, Yakutiye ilçesinde düzenlenen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, modern dünyayı hep birlikte kurduklarını söyledi.

Yalnızca ortaöğretimde 270 derslik yapıldığını, üniversite sayısının 75'ten 184'e çıkarıldığını dile getiren Erdoğan, 81 ilin tamamında üniversite bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, üniversitelerin öğrencilerin ayağına götürüldüğünü, eğitim öğretimde bu başarının sağlandığını vurgulayarak, bu yolda nice badirelerle karşılaştıklarını, önlerine çıkarılan her zorluğun daha sonrasında yeni imkan ve müjdelerin habercisi haline dönüştüğüne dikkati çekti.

Türkiye'deki havalimanı sayısının 25'ten 57'ye çıkarıldığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Nerelerden nerelere geldik. 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde anayasa, hukuk, adalet... Her şey ayaklar altına alınarak yapılan haksızlığa karşı başlattığımız değişim bizi 16 Nisan'a taşıdı. Partimizi kapatmaya teşebbüs ettikleri dönemlerden hamdolsun, yüzde 52 oy aldığımız bugünlere ulaştık. Kimi zaman sokakları karıştırdılar, kimi zaman mahallelere hendekler kazdılar. Kimi zaman yargı, emniyet, asker içindeki çete mensuplarıyla darbe yapmaya çalışarak, kimi zaman ekonomik kriz çıkartmak için uğraşarak sürdürdükleri saldırıların hepsini de boşa çıkarttık."

- "Onlar saldırdıkça biz güçleniyoruz"

"Çürük tahta mıh tutmaz." atasözünü hatırlatan Erdoğan, "Bunlar çürük tahta, işte mıh tutmadı. Anlaşılan bunların da akıllarını başlarına alacakları, ülkemizle ve milletimizle uğraşmaktan vazgeçecekleri yok. Varsınlar, vazgeçmesinler. Onlar saldırdıkça biz güçleniyoruz. Onlar çelme taktıkça biz daha yükseğe çıkıyoruz. Onlar hile yaptıkça biz doğruya daha çabuk ulaşıyoruz. Onlar ambargo uyguladıkça biz kendimizi daha hızlı geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz." atasözüne atıfta bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda biz insansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz? Şu anda silahlı insansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz? Ama anamuhalefetin başındaki ve onun yanındakiler, Kandil'i arkasına alanlar ne diyor? 'Silahlı insansız hava araçlarıyla piknik yapanları vuruyorlar.' diyor. Adamlar şu anda teröristlerin adını da 'piknik yapanlar' koydular. Çıkıyor genel başkanı da 'Ama onların yanında silah yoktu ki.' diyor. Şimdi teröristin yanında silah yokmuş. Sayın Kılıçdaroğlu, sen oraya mı gittin? Sen orada mıydın? Giysileriyle, her şeyiyle bas bas bağıyor, 'Ben buradayım.' diyor.

Bütün çekimler yapılıyor, tüm kameralarla yer tespitleri yapılıyor ve SİHA'larımız tam hedef vuruyor. İnlerine gireceğiz dedik mi? Dedik.

Şunu unutmasınlar, şehadete yürüyen bu gençlerimizin biz intikamını alacağız. Onların kanını yerde bırakmayacağız. Bir bizden gidiyorsa on onlardan gidiyor. Bu konuda asla affımız yok. Hangi Batı ülkesine sığınacaklarsa varsın o Batı ülkelerine sığınsınlar ama bu ülkede halkımın huzuruna onlar asla müdahale edemeyecekler. Onlar polisime, askerime, korucuma asla bu tür yollarla kan kusturamayacaklar. Şehitler veriyoruz, 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' diyerek yürüyeceğiz üzerlerine."

- "Daha çok gayret, daha çok çalışacağız"

Türk milletinin bir ferdi olduğu için Allah'a hamdettiğini söyleyen Erdoğan, "Ya Rab, beni bu aziz milletimin bir ferdi olarak yarattın ve bu milletime hizmet etme şerefiyle de müşerref kıldın. Sana sonsuz hamdüsenalar olsun." dedi.

"Erzurum seninle gurur duyuyor." tezahüratları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Erzurumla gurur duyulmaz da nereyle duyulur? Ama hazirandaki yanlışa düşmeyeceğiz değil mi bir daha? Daha çok gayret, daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kürt vatandaşlara da seslenen Erdoğan, "Sizi istismar edenlere aldanmayın. Bunlar hiçbir zaman sizin hizmetkarınız olmadılar. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik, onlar sizi sevmediler. Sakın bunların oyununa gelmeyin. Onun için biliniz ki bu kardeşleriniz bu ülkede bu milletin efendisi olmaya değil, hizmetkarı olmaya geldi. Biz, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla, Dadaş'ıyla, aklınıza ne gelirse hepsine hizmetkarız. Farkımız bu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Artık onlara ihtiyacımız yok"

Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği konuma da değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizi güç sahibi yaptılar. Bize insansız hava aracı vermediler. Bize silahlı insansız hava aracı da vermediler ama hamdolsun, şimdi onu biz yapar hale geldik. Hani 'Kötü komşu ev sahibi yaparmış.' var ya aynen teknolojide bizi böyle bir noktaya getirdiler. Bunların daha da iyisini yapacağız. Kendi uçağımızı da yapacağız. Kendi silahlarımızın envaiçeşidini yapıyoruz, daha da yapacağız.

Kendi tankımızı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Temel savunma ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılamazsak en kritik zamanda yolda bırakılacağımızı yaşayarak öğrendik. Bunu, ta Kıbrıs'ta öğrendik. Orada bize aynı numarayı yaptılar. Orada telsiz vermediler telsiz ama şimdi onlara ihtiyacımız yok, artık biz yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknolojiye ve güçlü bir altyapıya dayalı konularda bir anda netice almanın mümkün olmadığına dikkati çekerek, "Hükümete gelir gelmez başlattığımız savunma sanayisi seferberliğimizin meyvelerini yeni yeni alıyoruz. İnsansız hava aracından füzeye, tanktan topa, uçaktan uyduya, tüfekten tabancaya kadar ihtiyacımız ne varsa kimseye bağımlı olmadan üretmeyi hedefliyoruz. Çok ciddi mesafe katettik, elbette halen çözmemiz gereken sıkıntılar var ama şu halimizle bile terörle mücadelemizi kimseye muhtaç olmadan sürdürebilecek durumdayız." görüşünü paylaştı.

(Sürecek)