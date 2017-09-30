AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Adana'da

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ADANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Bolat'ın yakınlarını ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Çelik, partisinin ilçe kongresine katılmasının ardından karayoluyla Kozan'a geldi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bolat'ın yakınlarının oturduğu Varsaklar Mahallesi'nde kurulan taziye çadırını ziyaret eden Çelik, şehidin babası Nazmi Bolat ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Çelik, ziyareti sırasında taziye çadırı yakınındaki düğünün sahiplerinden görevliler aracılığıyla fazla gürültü yapılmamasını rica etti.

Kuran-ı Kerim'in okunduğu ve duaların yapıldığı ziyarette Vali Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın ile askeri ve sivil erkan da hazır bulundu.