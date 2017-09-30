İçişleri Bakanı Soylu: (3)

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TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de havalimanları ve üniversite sayısı 2 katına, bölünmüş yollar 3 katına, ihracat rakamı 5 katına çıkmışsa ve ülkenin enflasyonu yüzde 70'lerden tek haneleri görmüşse Türkiye fabrikası artık çalışıyor demektir. Türkiye artık büyük projelerin konuşulduğu bir ülkedir." dedi.

Soylu, AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin ülkenin her köşesine büyük hizmetler yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin bu mücadeleleri verirken çok önemli bir şey daha yaptığını ifade eden Soylu, ülkenin altyapı yatırımlarının olması gereken düzeye geldiğini anlattı.

Soylu, boş fabrika binasının hiçbir şey üretmeyeceğine dikkati çekerek "Bir ülkenin yolu, hastanesi demek, esas itibariyle o ülkenin makineleri demektir. Türkiye'de havalimanları ve üniversite sayısı 2 katına, bölünmüş yollar 2 katına, ihracat rakamı 5 katına çıkmışsa ve ülkenin enflasyonu yüzde 70'lerden tek haneleri görmüşse Türkiye fabrikası artık çalışıyor demektir." dedi.

Türkiye'nin artık büyük projelerin konuşulduğu bir ülke olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Dünyanın en büyük havalimanı, tüp geçitler, modern İpek Yolu, enerji koridoru konuşulmaktadır. Hem konuşulmakta hem de yapılmaktadır. Elbette ki bütün bu yatırımları, işleri ortaya koyarken Trabzon'umuzu da geliştirmeye devam ediyoruz. 2002'den bugüne kadar Trabzon'a yapılmış yatırım miktarı 18,5 milyar liraya ulaşmıştır. Trabzon'un 2002'de 234 milyon dolar olan ihracatı, bugün 1,36 milyar dolara yükselmiştir. 2002'de 16 bin 491 olan öğretmen sayısı 2016'da 28 bin 817 olmuştur. Kanuni Hastanesi, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi, Akyazı Stadımız Trabzon'daki yatırımlarımızdan sadece birkaç tanesidir. Bir taraftan tünellerimiz yapıldı ve yapılıyor. Zigana, Salmankaş ve Kanuni tünelimiz hepsi önemli yatırımlardır."

- "Türkiye, Filistin'i uzun zamandan beri reddettikleri Uluslararası İnterpol asil üyesi haline getirdi"

Soylu, 2019'da kutlu yürüyüşü büyük bir sıçramayla buluşturmak için daha fazla çalışmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'nin en önemli meselesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet modeline doğru güçlü bir başlangıç yapabilme meselesidir. Mesele sadece kıymetli liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmek değildir. Mevcut gücüyle zaten Cumhurbaşkanlığını rahat yapar, rahat götürür ancak hem Külliye hem Meclis her ikisinde güçlü temsil sağlayabilmek için temel hedeflerimizden bir tanesidir. Bunu sağlamak için çok çalışmak zorundayız. 2019'a başkaları gibi terör savunucularıyla değil milletle kol kola girerek hazırlanacağız. Bu kongre, bunun kongresidir. Bu kongre, kimsenin kenara çekilebileceği bir kongre değildir. Bizim böyle bir lüksümüz yoktur ve hiçbir zaman da olmayacaktır. Ne zaman ki bu partinin lideri kenara çekilir akşam 23.00 olduğunda gider evine yatar, biz de o zaman rahat edebiliriz ama açıkça bir şey söyleyeyim ufukta böyle bir şey görünmemektedir. Ben şahidim, her gece 3'te, 4'te yatan Türkiye'yi yöneten bir lideri vardır çünkü insanlığın derdi çoktur çünkü ümmetin derdi çoktur çünkü milletimizin hedefleri büyüktür."

AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar ve Ayşe Sula Köseoğlu'nun geçen hafta Kudüs'e gittiklerini anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Oradaki tabloyu gördüler, Türkiye'nin ne kadar büyük olduğunu gördüler. Onlar oradayken bizim bakan yardımcımız, Çin'de Uluslararası İnterpol toplantısında birilerinin karşı çıkmaya çalışmasına rağmen yine lobisini Türkiye yaptı Filistin'i uzun zamandan beri reddettikleri Uluslararası İnterpol asil üyesi haline getirdi. Büyük mücadele ortaya koydular. Biz güçlü, kuvvetli bir ülkeyiz, adımları güçlü bir ülke. Onun için daha fazla güçlü, kudretli ve kuvvetli olmalıyız ve daha fazla hedeflerimizle konuşmalıyız."

- Trabzon'daki tabiat parkı tartışmaları

Soylu, geçen hafta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Trabzon ziyaretinde Kadıralak ve Hıdırnebi'yi tabiat parkı ilan ettiğini söyledi.

Bu alanların tabiat parkı olduğunun açıklanmasının ardından bir tartışma başlatıldığına işaret eden Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"O alanlar için 'Şunu yapacaklar, bunu yapacaklar, şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar.' Ya anlamıyor musunuz? Tabiat parkı haline getirdik. Sadece ve sadece üzülüyorum. Sonra il başkanımız bir açıklama yaptı, dedi ki 'Bu meseleyi yanlış anlıyorsunuz, yakıştıramıyoruz.' İl başkanımıza hakaret ediyor buranın milletvekili. Ağır ol, ağır ol. Burada meseleleri doğru anlayın, Kadıralak ve Hıdırnebi, Trabzon'un hem turizm potansiyeli için hem de tabiatının korunması için Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ilan edildi. Ne yapılsın yani gitsin oralara birileri istedikleri gibi bir şey yapabilme fırsatına mı sahip olsun? Alışmışlar böyle şeylere. Nasıl bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıya olduğumuz çok net ve açıktır. 'Ben muhalefet edeyim de nereden edersem edeyim.'

Soylu, Sürmene ilçesinin Çamburnu mevkisi için de benzer tartışmanın sürdüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"Neymiş, Sürmene'de yanan arazinin üzerine Orman Bakanlığımız 2014, 2015'te orada birtakım evler yapmışlar. 'Yanan yerlerin üzerine yaptınız da şunu yaptınız da bunu yaptınız.' Defalarca anlatıyorlar, böyle bir şey söz konusu değil, videolarını gösteriyorlar. Biz burada, buranın içinde boş olan alanlara, burada insanların rahat bir şekilde dinlenebilmesi için Orman Bakanlığı kendisine ait bir yer yapıyor. Yok yangın çıkmış da o yangında ağaçlar gitmiş de o ağaçların üzerine hemen getirmiş onları yapmışlar. El insaf yani insan bu sözü söyler mi? Ölçülü biçili söyler. Neye muhalefet edeceksiniz buna yönelin. Eksiğimiz, aksağımız varsa söyleyin ama olmayan bir şey üzerinden bir mazarat çıkartıp da insanlara hakaret etmeyin. Hakaretli bir dönem başlarsa biz zararlı çıkmayız. İstemeyiz böyle bir şey olmasını ama biz zararlı çıkmayız. Bu tip siyaset yapmayı da kendimize yakıştırmayız ama söylenecek sözünde altında kalmayız. Bunun da bilinmesini isterim. Hiç merak etmeyin, onlar söyleyecekler biz gerçekleştireceğiz ve yapacağız hep beraber."

Soylu'ya konuşmasının ardından Keşan bezinden tezgahta dokunarak hazırlanan portresi hediye edildi.

Kongreye AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Feavzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi de katıldı.

(Bitti)