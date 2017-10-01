Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Türkiye'nin en büyük çadır kentinde barınan Suriyeli 6 bin 713 öğrenciye, kaymakamlık tarafından kırtasiye yardımında bulunuldu.

Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu, tesis yöneticileri İsrafil Bahar ve Sami Kılıç ile konteyner ve çadır sınıflarda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Suriyeli öğrencilerle sohbet eden Sinanoğlu, öğretmenlerden de eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Sinanoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalıştığını söyledi.

Tesislerde bulunan sığınmacıların her türlü ihtiyacını karşılamaya gayret ettiklerini belirten Sinanoğlu, "Nasıl biz kendi çocuklarımız için bir gelecek arzu ediyorsak, Suriyeli çocukların da iyi bir geleceğe sahip olmasını arzu ediyoruz. Eğitilen çocuğun yaşadığı topluma faydalı birey olacağına inancımız tamdır. Tesisimizde 2017-2018 eğitim öğretim yılının açılmasıyla beraber 6 bin 713 öğrenci ders başı yaptı. İyi bir eğitim sezonu geçirmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaymakam Sinanoğlu ve beraberindekiler, öğrencilere aralarında kitabın da bulunduğu kırtasiye malzemelerini dağıttı.

Ziyarette, geçen yılı başarıyla tamamlayan 200 öğrenciye diğer akranlarına örnek olmaları amacıyla bisiklet hediye edildi ve bu yıl okula başlayan bin 40 öğrenciye şeker ikramında bulunuldu.