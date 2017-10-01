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Çankırı'da LPG tankerinin devrilmesi

02 Ekim 2017 Pazartesi, 00:23

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu tek şeritten ulaşım sağlanan İstanbul-Samsun kara yolu, yaklaşık 8 saat sonra çift taraflı ulaşıma tekrar açıldı.

İstanbul-Samsun kara yolunun Kurşunlu ilçesi Eskiahır mevkisinde devrilen LPG yüklü tanker, kaza yerine gelen vinç yardımıyla yoldan çekildi.

Kara yolu, kazadan yaklaşık 8 saat sonra çift taraflı olarak tekrar ulaşıma açıldı.

Kemal Peçe (56) idaresindeki 06 BA 2064 plakalı LPG yüklü tanker, İstanbul-Samsun karayolunun Kurşunlu ilçesi Eskiahır mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmişti.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken yaralanan tanker sürücüsü Peçe, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin tek taraflı trafiğe açtığı yolda uzun araç kuyruğu oluşmuştu.


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