Kırmızıbiber üreticilerinin mevsimlik işçi sıkıntısı

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GAZİANTEP (AA) - Türkiye’nin kırmızıbiber üretiminde önemli bir yere sahip Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, mevsimlik işçi sıkıntısı nedeniyle üreticiler zor günler yaşıyor.

Yaklaşık 20 bin dönüm alandan 12 bin 500 ton ürün bekleyen çiftçiler, hasat için mevsimlik işçi bulmakta zorlanıyor.

Kendisi de kırmızıbiber üreticisi olan İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçi sıkıntısı yaşanması nedeniyle binlerce dönüm tarladaki ürünün toplanamadığını söyledi.

Kışın yaklaşmasına rağmen ürünlerin hala toplanamamış olmasının sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Köse, şöyle devam etti:

"İki Nolu Çadır Kent'in taşınması sonucu burada barınan Suriyelilerin diğer kentlere gitmesi ilçedeki biber üreticilerini olumsuz etkiledi. Bunun yanında geçmiş yıllarda 'yatılı' diye tabir ettiğimiz Suriyelilere, göçmenlere burada çadır kurmaları için izin veriliyordu. Bu yıl özellikle Suriyeliler için yatılı izin verilmedi. İzin verilmediğinden dolayı ciddi anlamda tarım işçisi problemi yaşıyoruz. Çiftçimiz Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay'dan günlük işçi getiriyor. Taşımayla gelen işçinin de çok büyük maliyeti oluyor. Günlük toplanan ürün miktarı da düşük olunca çiftçimiz zarar ediyor. Kilosunu 2 liraya sattığınız biberin 1 lirasını işçiye veriyorsunuz. Başka çözüm yok. Bundan dolayı çiftçi çok sıkıntılı. Özellikle yatılı işçi sorununun giderilmesi için gerek yerel yönetimlere gerekse vekillerimize bu sorunun çözülmesi gerektiğini dile getirdik. Çözüm noktalarını anlattık. Ne yazık ki halen bir çözüme ulaşamadık."

- En az bin işçiye ihtiyaç var

Köse, hasat için en az bin yatılı işçiye ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, diğer illerden gelen işçilerin çözüm olmadığını ancak çaresizlikten bu yolu denediklerini belirtti.

Çevre illerden gelen işçilerin günlük ortalama 6 saat çalıştıklarını ifade eden Köse, şöyle konuştu:

"Bu süre verimli olmuyor. Zaten günler kısaldı, yatılı işçimiz olsaydı ortalama 10-11 saat çalışırdı, bu da sorunu çözerdi. 22 kişiyi bir araca bindirip Adana'dan buraya getiriyorsunuz. Sadece araca 400 lira veriyorsunuz. Gelen işçi kilosunu 70 kuruşa topluyor. Biberin toplanma maliyeti 1 lirayı buluyor. Halen biberlerimiz tarlada duruyor. Böyle devam ederse binlerce dönüm kırmızıbiber tarlada kalacak. Her yıl bu ayda biz ikinci kırımı bitirmiş olurduk. Halen birinci kırımı yapamadık. Biber doğal olarak kurutulduğu için güneşe de ihtiyaç var. Günler kısalıyor. Güneşin ısı derecesi azalıyor. Toplayamadığınız gibi kurutmada da sıkıntılar yaşayacağız. Hava soğuyunca, yağış, yağmur vurduğunda ayrıca toplanan biberde de çiftçi zarar görecek. Bu yıl biber üreticileri için kabus yılı. Kuyular kuruduğu için su sıkıntısı da yaşanıyor."

Türkiye’nin kırmızı biber ihtiyacının bir bölümünü karşılayan İslahiye'de, yaklaşık 26 fabrika tarafından işlenen ürünler, iç pazarın yanı sıra birçok ülkeye ihraç ediliyor.

























