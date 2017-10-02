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Tokat'ta öğrenci servisi ağaca çarptı: 4 yaralı

02 Ekim 2017 Pazartesi, 11:54

TOKAT (AA) -Tokat'ın Zile ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servisinin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu sürücü ile 3 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kireçli köyünden taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri İmam Hatip Lisesi'ne getiren Selahattin Tuna idaresindeki 60 ZJ 543 plakalı öğrenci servisi, Turhal-Zile karayolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki 3 öğrenci yaralandı.

Ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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