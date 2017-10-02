Tokat'ta öğrenci servisi ağaca çarptı: 4 yaralı

TOKAT (AA) -Tokat'ın Zile ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servisinin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu sürücü ile 3 öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kireçli köyünden taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri İmam Hatip Lisesi'ne getiren Selahattin Tuna idaresindeki 60 ZJ 543 plakalı öğrenci servisi, Turhal-Zile karayolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 öğrenci yaralandı.
Ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.