Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5'i Suriye uyruklu 9 kişi yaralandı.
Ekrem Çetinkaya idaresindeki 06 LMP 38 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Andırın yol ayrımı mevkisinde karşıdan gelen Ahmet Topuz idaresindeki 46 HK 809 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5'i Suriye uyruklu 9 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Sezgin Taslak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.