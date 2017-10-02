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Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

02 Ekim 2017 Pazartesi, 14:42
Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5'i Suriye uyruklu 9 kişi yaralandı.

Ekrem Çetinkaya idaresindeki 06 LMP 38 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Andırın yol ayrımı mevkisinde karşıdan gelen Ahmet Topuz idaresindeki 46 HK 809 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 5'i Suriye uyruklu 9 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Sezgin Taslak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


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