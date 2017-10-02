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Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

02 Ekim 2017 Pazartesi, 16:25

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ufuk Akgün idaresindeki 34 ACB 310 plakalı otomobil, Samsun-İstanbul karayolunun Atkaracalar ilçesi mevkisinde Turan Ünal idaresindeki 16 KCB 94 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Akgün olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Özge Akgün (18), Mehmet Demir (31) ve Yaşar Daş (24) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Özge Akgün hava ambulansıyla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan Ufuk ile Özge Akgün'ün kısa süre önce Ordu'da evlendikleri ve İstanbul'a döndükleri öğrenildi.

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