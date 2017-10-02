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Datça cezaevi demokrasi müzesi olacak

02 Ekim 2017 Pazartesi, 16:39
Datça cezaevi demokrasi müzesi olacak

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan ve 2001 yılında kapatılan tarihi cezaevi, kamulaştırma işleminin ardından "demokrasi müzesi" olacak.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamulaştırma davasının sonuçlanmasıyla çalışmalara başlayacaklarını ve tarihi binanın harabe halinden kurtarılacağını söyledi.

Cezaevi yakınındaki çınar ağacının etrafına çevre düzenlemesi yapacaklarını belirten Uçar, "Tadilatın ardından burası demokrasi müzesine dönüştürülecek, çeşitli etkinlikler, toplantı ve seminerler yapılabilecek." dedi.

Datça Cezaevinin 1900'lü yılların başında inşa edildiğini kaydeden Uçar, 8 mahkum kapasiteli cezaevinin "Türkiye'nin en küçük deniz manzaralı cezaevi" olarak bilindiğini vurguladı.

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