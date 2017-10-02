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Sakarya'da 90 kaçak göçmen yakalandı

02 Ekim 2017 Pazartesi, 17:22

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 90 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, D-140 Karayolu'nda Adapazarı istikametinde toplu halde yürüyen kişileri gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi.

Bölgeye gelen Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan ve Pakistan uyruklu 90 kaçak göçmeni yakaladı.

Otobüslerle Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, göçmenlerin Anadolu Otoyolu Akyazı gişelerinde "Burası Ankara" denilerek getirildikleri araçlardan indirildiği öğrenildi.

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