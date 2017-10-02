Arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de parkta tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ekrem Turgut (20) ve mağdur Muhammet A. (20) ile sanık avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı Muhammet A'nın 6 yerinden bıçaklanıp hayati tehlike geçirdiğine dair raporun Adli Tıp Kurumundan geldiğini ve dosyaya konduğunu belirtti.



Sanık Turgut son savunmasında, arkadaşını bıçakladığı için çok pişman olduğunu söyledi.

Mağdur Muhammet A. da "Ben arkadaşımı seviyorum, zaten askere gidecek. Şikayetimden vazgeçiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti Turgut'a, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, bıçak taşıdığı gerekçesiyle 5 ay hapis cezası verdi.

- Olay

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi H. Bekir Aksoy Parkı'nda 8 Mart'ta meydana gelen olayda, sohbet eden iki arkadaştan Muhammet A. eve gitmek istemiş ancak Turgut, sohbete devam etmelerini isteyince ikili arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turgut, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Muhammet A'yı bıçakla 6 yerinden yaralamıştı.