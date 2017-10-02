Bolu'da FETÖ/PDY davası

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BOLU (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ile kendisine ulaşılamayan tutuksuz Sanık Seyit Çalı ve farkı şehirlerde bulunan 2 tutuksuz sanık dışındaki tüm tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu 5 sanık, güvenlik önlemleri altında salona getirilirken, tutuksuz yargılanan 12 sanık da duruşmada hazır bulunurken farklı illerde bulunan 2 sanık duruşmada yer almadı.

Duruşma sanıkların dinlenmesi ile devam etti.

Mudurnu ilçesinde FETÖ/PDY tarafından kurulduğu iddia edilen Eğitim Sevenler Derneği üyesi oldukları için terör örgütüne üyelik suçlamasıyla yargılanan sanıklar haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını beyan ettiler.

Mahkeme heyeti kendisine ulaşılamayan Seyit Çalı dışındaki tüm sanıkları dinlemesinin ardından savcının tahliye talepleri hakkındaki mütalaasını sordu.

Cumhuriyet Savcısı, örgütün Mudurnu İmamı olduğu iddia edilen Ahmet Çelik dışındaki tüm tutuklu sanıkların tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının savcının mütalaasına karşı beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti ara kararını verdi.

Ahmet Çelik dışındaki diğer 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan ve kendisine ulaşılamayan Seyit Çalı hakkında ise yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.

Duruşma tanıkların dinlenilmesi için ertelendi.

- İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 47 sayfalık iddianamede, örgütün Mudurnu ilçesindeki yapılanmasına ilişkin bir şüphelinin "terör örgütü yöneticisi olmak", 19 şüphelinin de "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması isteniyor.

Şüphelilerden 2'sinin örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı belirtilen iddianamede, haklarında "terör örgütü yöneticiliği" suçundan dava açılan ve örgütün "Mudurnu İmamı" olduğu iddia edilen Ahmet Çelik hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar, "terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 4'ü tutuklu 19 sanık için de 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.