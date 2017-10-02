Kargo firmasına ait kamyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada teleziyon kolilerine saklanmış 22 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ile 37 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Van'dan hareket eden kargo firmasına ait kamyonda gümrük kaçağı sigara ve tütünün İstanbul'da piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine operasyon başlattığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Erzurum-Köprüköy karayolunda uygulama yaptığı kaydedilen açıklamada, uygulamada tütün tespit köpeği "Hazır"ın da bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, kamyonda yapılan aramada televizyon kolilerine zulalanmış 22 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ile 37 kilogram nargile tütünü ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği bildirildi.