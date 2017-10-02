Artvin'de 70 kaçak göçmen yakalandı

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ARTVİN (AA) - Artvin'de, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 70 kaçak göçmen yakalandı, olayla ilgili Gürcistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Artvin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otogarda şüpheli şahıslar olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Gürcistan plakalı otobüste 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 70 şahıs ile biri otobüs şoförü 3 Gürcü organizatörün Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı ifade edilen açıklamada, kontrollerde göçmenlerden 3'ünün Ağrı Göç İdaresi'nde idari işlem gördüğü, 7'sinin pasaportlarının olduğu, 60'ının ise pasaport ve herhangi bir belgesi olmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

Kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresine teslim edildiği, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Gürcistan uyruklu Z.K. I.D. ve J.K'nın gözaltına alındığı, haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldığı, Gürcistan plakalı araca mahkeme kararıyla el konulduğu belirtildi.

Öte yandan, 70 şahsın Borçka Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda konaklatıldığı ve Borçka Belediyesince kendilerine giysi yardımında bulunulduğu öğrenildi.



